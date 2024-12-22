  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    68 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня

    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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    22 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин призвал не пугать третьей мировой войной

    Путин заявил, что пугать третьей мировой войной не надо

    Путин призвал не пугать третьей мировой войной
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    «Вы знаете, не надо никого пугать», – ответил он на вопрос о текущих международных напряжениях, передает ТАСС.

    «Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется – ну, пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!» – добавил президент РФ. По его словам, «когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно искать компромиссы». «Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов», – заключил Путин.

    «Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности налаживания российско-американских отношений.

    По его словам, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае – «интересы России и ее народа». «Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – отметил Путин.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    22 декабря 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России

    Путин открыл движение по новым дорогам и терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по нескольким важным дорожным объектам, включая автодорогу А-289 в Краснодарском крае, и аэропорты в трех городах страны.

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению автомобилей по ряду новых дорог в регионах страны, передает ТАСС. Среди них автодорога А-289 в Краснодарском крае, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Петербурге, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также обходы Нижнекамска и Набережных Челнов.

    Автодорога А-289 в Краснодарском крае стала крупнейшим проектом транспортной инфраструктуры Юга России. Дорога протяженностью 118,6 км соединяет Краснодар и Крым, позволяя автомобилистам передвигаться по четырехполосной трассе с разрешенной скоростью 90 км/ч.

    «Вы сказали: поверьте, что [дорога] хорошая. Я верю, потому что я смотрел, как она строится. Несколько раз приезжал, проезжал, видел. Я понимаю, насколько это важно для людей», – обратился Путин к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Президент поблагодарил строителей и других специалистов за работу. «Хороший результат. Благодарю вас», – похвалил глава государства.

    Новая дорога соединит трассу «Дон» и «Таврида». «Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков, – сказал президент.

    Обход деревни Малые Вяземы улучшает транспортное сообщение в Одинцовском районе Подмосковья, сокращая время в пути между Звенигородом, Одинцово и аэропортом Внуково. Пропускная способность трассы увеличена благодаря четырем полосам движения и нескольким путепроводам. Эта дорога также способствует снижению загрязнения воздуха за счет уменьшения пробок.

    Новый участок Витебской развязки в Петербурге стал частью Широтной магистрали скоростного движения. Он соединяет Московский и Фрунзенский районы с Западным скоростным диаметром, улучшая транспортную доступность южных районов города. Витебская развязка также внедряет систему безбарьерного проезда, что увеличивает удобство для автомобилистов.

    Кроме того, глава государства в воскресенье открыл автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также автообход пяти населенных пунктов в Башкирии – новый 65-километровый отрезок трассы М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

    Оба открытых участка являются составной частью международного транспортного коридора «Россия». Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учетом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит.

    Как отмечено в справочных материалах к открытию, обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане позволит в разы улучшить транспортную доступность в регионе и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Этот объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час.

    В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов и заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии, а также отметил успешные темпы развития и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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    22 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, отметив ее уникальность и важность.

    ««Орешник» – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», – заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер заявил о своих указаниях на производство и испытания ракеты в боевых условиях, несмотря на различные мнения в Министерстве обороны по этому поводу.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    22 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов в регионах России

    Путин принял участие в открытии терминалов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин открыл новые терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, улучшив инфраструктуру и увеличив пропускную способность.

    Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин пригрозил ответными разрушениями за атаку на Казань

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пригрозил многократными разрушениями противнику после атаки ВСУ на Казань, подчеркнув неизбежность ответных действий.

    «Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал Путин, комментируя атаку на Казань в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    22 декабря 2024, 00:32 • Новости дня
    Трамп назначил телепродюсера Бернетта послом в Британии

    Трамп назначил телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Великобритании, отметив его заслуги в телепродюсировании и их совместную работу.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем решении назначить телепродюсера Марка Бернетта послом в Великобританию, сообщает РИА «Новости». Трамп отметил, что для него является честью доверить Бернетту эту должность, о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

    Марк Бернетт – известный телепродюсер, родившийся в Лондоне. За свою карьеру он получил 13 наград «Эмми». Бернетт известен работой над реалити-шоу «Выживший», «Голос» и «Ученик», где Трамп был ведущим. Участие в проекте «Ученик» Трамп позже называл одной из причин своей победы на президентских выборах в 2016 году.

    Решение о назначении Бернетта послом может быть воспринято как шаг к укреплению отношений между США и Великобританией, учитывая культурное происхождение Бернетта и его успешную карьеру в индустрии развлечений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва внимательно следит за высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога.

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    22 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Трамп предложил миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

    Трамп выдвинул миллиардера Фертитту на пост посла США в Италии

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул миллиардера Тильмана Фертитта на должность посла США в Италии, отметив его достижения в ресторанном и гостиничном бизнесе.

    Как передает РИА «Новости», избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Тильмана Фертитта на пост посла Соединенных Штатов в Италии. В распространенном заявлении Трамп отметил: «Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии».

    Фертитта заработал свое состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе, его активы оцениваются в 10,4 млрд долларов. Миллиардер является владельцем группы компаний Landry’s, которая управляет сетью ресторанов и курортов. Он также владеет баскетбольным клубом NBA «Хьюстон Рокетс».

    Это не первый случай, когда Трамп предлагает бизнесменов на ключевые дипломатические посты. Фертитта стал десятым миллиардером, которого Трамп предложил на пост в своей будущей администрации. Трамп активно привлекает успешных предпринимателей и бизнесменов для участия в своей команде, подчеркивая их опыт в управлении крупными корпорациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва внимательно следит за публикациями и высказываниями лиц, которые займут важные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога. Избранный президент Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании и их совместную работу.

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    22 декабря 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин призвал регионы улучшить инфраструктуру возле новых аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов улучшить транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе, подчеркнув важность доступности для жителей и гостей.

    Путин, как сообщает РИА «Новости», обратился к руководителям регионов с просьбой улучшить инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе. Это заявление он сделал во время видеоконференции, посвященной открытию транспортных объектов в нескольких регионах страны.

    «В целом хочу обратиться к руководителям регионов, где это событие сейчас происходит: надо инфраструктуру вокруг аэропортов приводить в порядок – транспортную и всяческую другую, там есть над чем поработать – так, чтобы это место было не только красивым внешне, но доступным, удобным для людей, для жителей и гостей регионов, где мы сейчас открываем аэропорты», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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