Сийярто заявил о максимальных шансах на мир на Украине после инаугурации Трампа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, после инаугурации Трампа шансы на мирное соглашение на Украине станут выше, чем когда-либо, передает РИА «Новости».

«С момента, когда президент Трамп вступит в должность, я думаю, шансов на достижение мирного соглашения будет больше, чем когда-либо», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине.