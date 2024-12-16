В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

Tекст: Антон Антонов

Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

«И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.