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    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    9 комментариев
    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

    15 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и других в Харьковской области. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, также уничтожен склад боеприпасов.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери ВСУ составили более 550 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

    В результате действий группировки войск «Юг» освобожден Веселый Гай. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и несколько единиц тяжелого вооружения в Донецкой народной республике. Группировка войск «Центр» освободила Пушкино, уничтожив множество техники и отразив 10 контратак противника, уточнили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступательные действия в Запорожской области, нанеся значительные потери ВСУ. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили важные объекты и средства противовоздушной обороны противника, включая радиолокационные станции и установки зенитных ракетных комплексов, добавили в ведомстве.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

    В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    15 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курской области отбили наступление ВСУ, нанеся значительные потери противнику, в том числе уничтожив танк и несколько боевых машин.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в Курской области. Группировка войск «Север» нанесла значительные поражения украинским формированиям, включая механизированные, танковые, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны в нескольких населенных пунктах, таких как Гуево, Кругленькое и Черкасское Поречное.

    За сутки российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах как в Курской, так и в Сумской области. В результате действий российских войск потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожено значительное количество военной техники, включая танк, две боевые машины пехоты и 10 минометов. Кроме того, пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери. Согласно данным, обнародованным Минобороны, украинская сторона потеряла более 40 860 военнослужащих и значительное количество техники, включая 241 танк, 1256 боевых бронированных машин, 314 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS. Также уничтожены различные системы ПВО и РЭБ, инженерные машины и другая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ, а также разрушили крупный опорный пункт ВСУ под Константиновкой. Кроме того, ВС России установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово.

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    15 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    ВСУ запретили военным отступление из Великой Новоселки

    ВСУ запретили военным покинуть Великую Новоселку в ДНР, предпочитая плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку в ДНР, где военные предпочитают сдаваться в плен вместо отступления.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещает своим подразделениям отступать из Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Эти данные были получены из разведывательных источников и подтверждены силовыми структурами.

    Кроме того, источники сообщают, что среди украинских военных на этом участке фронта наблюдается тенденция к сдаче в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР, а авиация России уничтожила переправу ВСУ в Великой Новоселке. Также группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки.

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    15 декабря 2024, 08:00 • Новости дня
    Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ

    Танк группировки «Запад» избежал атаки тринадцати дронов ВСУ на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

    Как передает РИА Новости, командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным «Модный» рассказал об атаке дронов ВСУ на танк группировки войск «Запад» на краснолиманском участке фронта. Во время выполнения боевой задачи танк подвергся нападению тринадцати дронов-камикадзе. Атака была зафиксирована на видео.

    «Модный» сообщил, что экипаж двигался по заданному маршруту и произвел девять выстрелов по противнику. Он отметил, что впервые столкнулся с роем дронов-камикадзе. Для защиты от дронов использовались резиновые покрытия и техника радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Однако, по словам командира, РЭБ не смогла оказать достаточного воздействия, так как ее вскоре уничтожил минометный обстрел. «Модный» уточнил, что возгорание танка произошло после удара миномета в заднюю часть машины. Экипажу удалось потушить огонь в безопасной зоне и благополучно вернуться на место дислокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который спас свой экипаж из-под обстрела на Украине, а башкирский танкист, несмотря на отсутствие руки, смог отбуксировать подбитый танк в тыл и доставить его на ремонтную базу.

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    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    15 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному

    Кадыров заявил об избирательных ударах по ВСУ в ответ на атаку дрона по Грозному

    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дрона по Грозному пригрозил ответными избирательными ударами по местам скопления личного состава ВСУ, подчеркнув наличие достаточных данных для таких действий.

    В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на Грозный, он принял решение о подготовке избирательных ударов по Украине. Как передает ТАСС, глава региона подчеркнул, что такие действия будут направлены на те места, где сосредоточен личный состав Вооруженных сил Украины.

    Кадыров обратился к представителям «укрорейха», предупреждая их о последствиях следующих атак. «В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары», – заявил Кадыров. Он также добавил, что у чеченской стороны достаточно данных, чтобы предпринять такие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного, а позже пообещал отомстить за атаку беспилотника в Грозном, при этом беспилотный летательный аппарат был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции в городе.

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    15 декабря 2024, 08:28 • Новости дня
    ВС России установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Кураховым

    Российские войска установили флаги в Успеновке и Анновке на юге Курахова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска установили государственные флаги в селах Успеновка и Анновка, расположенных южнее Курахова в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. В это время продолжается операция по зачистке данных населенных пунктов от отдельных групп украинских военных.

    Ранее Рогов заявил, что украинская группировка численностью до 700 человек оказалась в полном окружении в районе Успеновки, Анновки и Веселого Гая.

    Кроме того, по информации Рогова, завершение зачистки ожидается и в соседнем с Успеновкой селе Веселый Гай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска сумели попасть в огненный мешок под Курахово, где оказались подразделения ВСУ, прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен благодаря действиям группы «хоккеисты», а российские силы подняли флаг над зданием горсовета в Курахово, что стало важной стратегической победой.

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    15 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    В ДНР задержали участника подрыва внедорожника в Донецке

    Силовики ДНР задержали мужчину, заложившего бомбу под авто в Донецке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой Народной Республике задержан мужчина, связанный с подрывом автомобиля 9 декабря в центре Донецка, который действовал по заданию украинских спецслужб.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) спецслужбы задержали мужчину, связанного с подрывом внедорожника в центре Донецка 9 декабря, сообщает ТАСС. Операция по задержанию была проведена сотрудниками ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета. Задержанный оказался местным жителем, который, как выяснилось, закладывал самодельное взрывное устройство под днище автомобиля по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    В ходе допроса задержанный признался, что действовал по заказу украинских спецслужб и ожидал за это вознаграждение в размере 10 тыс. долларов. Эти сведения были подтверждены кадрами оперативной съемки, предоставленными региональным управлением ФСБ. Подрыв, совершенный 9 декабря, привел к гибели одного человека, а еще один получил ранения.

    В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление всех, кто может быть причастен к этому инциденту. Их задача – выяснить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности всех виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Донецка произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в результате которого пострадали два человека, получившие серьезные травмы, начальник колонии ДНР Сергей Евсюков стал жертвой этого взрыва после предложения награды за его ликвидацию на украинских сайтах в размере 21 тыс. долларов, а погибший при взрыве не состоял на службе в Главном управлении ФСИН по ДНР.

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    15 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины раздался взрыв, сообщает украинское издание «Общественное Сумы».

    В воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание. «В Сумах был слышен звук взрыва», – говорится в сообщении. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в связи с возможной угрозой.

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях. Тревога по состоянию на 17.40 мск продолжает действовать, вызывая опасения среди местных жителей и властей.

    Ранее российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

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    15 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    В Одессе заметили переодетых в Санта Клаусов людей в военной форме

    Tекст: Ольга Иванова

    В Одессе заметили людей в военной форме, переодетых в Санта Клаусов, которых предположительно связали с военкоматами, однако позднее появилась версия о том, что это были волонтеры, покупающие подарки для детей.

    В Одессе были замечены люди в военной форме, переодевавшиеся в Санта Клаусов. По сообщениям в сети, предполагается, что это могли быть сотрудники военкоматов, однако информация о том, раздавали ли они повестки прохожим, отсутствует, передает УНИАН.

    Позднее агентство уточнило, что эти люди могли быть волонтерами, занимающимися покупкой подарков для детей. Однако, основание для такого заявления не было пояснено. Это сообщение вызвало широкий интерес и обсуждение в социальных сетях.

    Ранее сообщалось, что украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года с целью немедленной отправки на фронт. Протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельникова насильно мобилизовали и избили в военкомате после задержания на блокпосту.

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    16 декабря 2024, 00:50 • Новости дня
    Владелец Global Spirits профинансировал ВСУ за счет бизнеса в России

    Номинальный владелец Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России

    Tекст: Антон Антонов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

    Курносенко сообщил, что против «номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits» было открыто «уголовное дело по факту финансирования терроризма». Указывается, что речь идет о «сумме свыше 1,3 млрд рублей». Курносенко отметил, что средства на поддержку ВСУ поступали из прибыли, полученной от экономической деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности ВСУ, был объявлен Россией в розыск.

    В августе 2024 года следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову, обвиняемому в окончательной редакции не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности.

    СМИ сообщали, что заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits.

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    15 декабря 2024, 10:11 • Новости дня
    Бойцы РВС России уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Константиновкой

    Опорный пункт ВСУ под Константиновкой был уничтожен ударами FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов FPV-дронов под Константиновкой был уничтожен крупный опорный пункт ВСУ и более десяти украинских военнослужащих.

    Крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины был уничтожен ударами FPV-дронов в районе Константиновки, сообщает ТАСС. Представители силовых структур подтвердили, что бойцы 6-й мотострелковой дивизии провели успешную операцию, нанеся удары по позициям противника.

    В ходе этой операции были уничтожены более десяти украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска накануне заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки, расположенной южнее Курахова, артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области, а также ВС России подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

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