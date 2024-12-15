Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.4 комментария
Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.
Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.