Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными
Кремль подтвердил поддержку усилий Венгрии по обмену пленными с Украиной
Москва выразила одобрение инициативам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной, несмотря на отказ Киева провести обмен и рождественское перемирие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что были переданы конкретные предложения через ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Его заявление последовало после того, как Орбан высказал мнение о возможности обмена пленными, передает ТАСС.
Ранее Орбан заявил о возможности обмена пленными между Россией и Украиной на Рождество, несмотря на отказ Украины от предложения России.
Песков ранее сообщал, что Орбан выступил с инициативой обмена пленными и рождественского перемирия на Украине, но киевский режим отказался от инициатив Орбана. Между тем ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной.