Орбан сообщил о сохранении возможности обмена пленными между Россией и Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия согласилась на обмен пленными с Украиной на Рождество, однако украинская сторона отклонила это предложение, передает ТАСС.

Тем не менее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что надежда на проведение обмена все еще существует. В эфире радиостанции Kossuth Орбан подчеркнул важность этой инициативы, заявив, что она может принести радость многим людям.

Обсуждение возможности «рождественского перемирия» и обмена пленными состоялось 11 декабря в ходе телефонного разговора между Орбаном и президентом России Владимиром Путиным. После этого Венгрия передала свое предложение Украине через дипломатические каналы. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг данную инициативу, что вызвало разочарование у венгерского лидера.

Несмотря на отказ Украины, Виктор Орбан отметил, что возможность обмена пленными пока не утратила своего значения. Он выразил надежду на дальнейшее обсуждение и решение этого вопроса, подчеркивая, что подобный шаг может улучшить судьбы сотен или даже тысяч людей, находящихся в плену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. Газета сообщала, что ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня между Украиной и Россией не имеет смысла.