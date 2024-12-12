Подоляк назвал инициативу Орбана о рождественском перемирии бессмысленной

Советник главы офиса Зеленского Подоляк счел бессмысленным предложение Орбана о рождественском перемирии на Украине

Tекст: Антон Антонов

«С точки зрения логистики войны и мира это не имеет никакого смысла. Но это имеет смысл в информационном плане, потому что позволит Орбану цитироваться», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он добавил, что венгерский премьер хочет «играть роль человека, который имеет отношения» с избранным президентом США Дональдом Трампом и может урегулировать конфликт.

По мнению Подоляка, прекращение огня выгодно только России. Он также упрекнул Орбана за то, что тот воспринимает Украину и Россию как равные стороны конфликта. Подоляк подчеркнул, что Орбан не может претендовать на роль коммуникатора между Киевом и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Орбан заявил, что часовой разговор прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине. По его словам, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался