Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Подоляк назвал инициативу Орбана о рождественском перемирии бессмысленной
Советник главы офиса Зеленского Подоляк счел бессмысленным предложение Орбана о рождественском перемирии на Украине
Инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня между Украиной и Россией не имеет смысла, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«С точки зрения логистики войны и мира это не имеет никакого смысла. Но это имеет смысл в информационном плане, потому что позволит Орбану цитироваться», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что венгерский премьер хочет «играть роль человека, который имеет отношения» с избранным президентом США Дональдом Трампом и может урегулировать конфликт.
По мнению Подоляка, прекращение огня выгодно только России. Он также упрекнул Орбана за то, что тот воспринимает Украину и Россию как равные стороны конфликта. Подоляк подчеркнул, что Орбан не может претендовать на роль коммуникатора между Киевом и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Орбан заявил, что часовой разговор прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине. По его словам, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался