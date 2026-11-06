Командир «БАРС-Крым» Юрист рассказал о способе сбивать бронированные дроны ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские бойцы подобрали эффективную тактику для поражения укрепленных дронов противника. «Главное – кучность стрельбы и четкость каждого бойца в расчете. Недавно получилось сбить бронированный дрон, который запустили ВСУ. Стреляем, бьем, а от него только искры летят, и он продолжает полет. Поняли, что какой-то непростой. Подсветили, сосредоточили по команде огонь, увеличили интенсивность и сбили», – рассказал командир роты, передает ТАСС.

По словам командира, ранее подобные аппараты на этом участке фронта не встречались. Размах крыльев сбитого беспилотника достигал трех метров, а место крепления боевой части закрывали бронеплиты толщиной в несколько сантиметров. Об особенностях конструкции расчет узнал уже после приземления аппарата, так как полимерную основу пули прошивали насквозь, а наличие брони усложняло перехват.

Юрист добавил, что наибольшую сложность представляет уничтожение украинских реактивных дронов. В таких случаях мобильным огневым группам помогают российские беспилотники-перехватчики. Кроме того, добровольцы успешно сбивают небольшие аппараты из пенопласта на электротяге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 155 беспилотников украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

Минобороны сообщило об уничтожении 496 украинских дронов самолетного типа над территорией России.

Ранее командир батареи беспилотников-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о почти стопроцентной вероятности поражения украинских аппаратов российскими дронами во время вылета.