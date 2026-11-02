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Российская артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Артиллерия «Востока» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты и позиции операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Операторы разведывательных дронов выявили несколько укрепленных опорных пунктов украинской армии в лесополосах, передает РИА «Новости». Позиции противника были обнаружены благодаря регулярному подвозу боеприпасов и материальных средств наземными роботизированными комплексами, а также доставке грузов тяжелыми гексакоптерами.
В укреплениях ВСУ оборудовали укрытия, огневые позиции и места размещения живой силы. Часть сооружений использовалась как пункты управления и подготовки беспилотников.
Полученные координаты передали артиллерийским расчетам самоходных установок 2С7М «Малка», которые нанесли серию ударов по объектам. Корректировка огня велась в реальном времени с применением отечественных средств связи.
В результате поражения укрепленных опорных пунктов оборона ВСУ на этом участке была ослаблена, что создало условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи российских танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые пункты управления беспилотниками украинской армии в Днепропетровской области.
Также российские военнослужащие вытеснили украинские подразделения из лесного массива к северо-востоку от села Омельник в Запорожской области.
Кроме того, операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали живую силу и опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.