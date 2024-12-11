  • Новость часаМинобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 21:56 • Новости дня

    Зеленский отверг идею рождественского перемирия

    Орбан сообщил об отказе Зеленского от рождественского перемирия и обмена пленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, сообщил Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что Венгрия приложила усилия для достижения мира в конце своего председательства в ЕС. Он выразил сожаление по поводу отказа украинской стороны, передает ТАСС

    «Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» – написал Орбан в своем микроблоге.

    По его словам, предложенное перемирие включало в себя широкий обмен военнопленными. Этот шаг планировался как часть усилий по стабилизации ситуации и был поддержан Венгрией в контексте ее председательства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    При этом Орбан заявил, что его часовой разговор с президентом России прошел на фоне наиболее опасных недель конфликта на Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мира.

    Президент России Владимир Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 13:58 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные, возможно, использовали дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для атаки на Таганрог, сообщают СМИ.

    Украинские вооруженные силы могли нанести удар ракетами ATACMS, но официальных подтверждений этой информации нет, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.

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    11 декабря 2024, 07:28 • Новости дня
    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в присвоении налогов американцев через финансирование Украины

    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал картинку, на которой высмеивается политика Джо Байдена в отношении финансирования Украины и подразумевается присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Как передает РИА «Новости», бывший президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией Джо Байдена, обвинив его в присвоении налогов американцев. В своем посту в Truth Social Трамп опубликовал фотошоп-изображение Байдена с подписью, объясняющей, как, по мнению Трампа, работает экономика страны при действующем президенте.

    На картинке указывалось, что налоги граждан США отправляются на Украину, после чего возвращаются к Хантеру Байдену и далее передаются Джо Байдену. Хантер Байден недавно был помилован. Подпись на изображении гласила: «Как работает байденомика».

    Трамп также добавил текст, который якобы объясняет систему: «Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о своем намерении участвовать в выборах, может отменить санкции против Центробанка России, если вернется в Белый дом. Белый дом затруднился назвать точную сумму оставшихся средств, выделенных на помощь Украине, что ставит под сомнение дальнейшую финансовую поддержку. Без поддержки США, как сообщалось, конфликта на Украине не было бы, что подчеркивает значимость американского вмешательства в этот регион.

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    11 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    @ Денис Бушковский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

    Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

    По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

    Ранее в среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

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    10 декабря 2024, 22:27 • Новости дня
    На Украине заявили о старте президентской кампании Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев, заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

    Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинское руководство уже начало подготовку к выборам, сообщает РИА «Новости». По его мнению, выступление Владимира Зеленского в Верховной раде и презентация «плана стойкости» – это новые предвыборные обещания. Их цель – заставить избирателей забыть о невыполненных обещаниях 2019 года. Рева считает, что таким образом фактически стартовала президентская кампания.

    Политик отметил, что Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к выборам. В регионах созданы штабы, где люди начали получать зарплату. Также начал работать Государственный реестр избирателей, который сверяет данные о местонахождении граждан и раздачу по тысяче гривен. Кроме того, создано министерство единства украинцев.

    Рева также отметил, что Зеленский очень опасается лидерства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцопросах касательно будущих выборов президента Украины. Его надежды на информационную изоляцию генерала в Великобритании не оправдались, сказал экс-министр.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    11 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, «вчера» отловленных на улицах ребят бросают на самые «горячие» участки», – сказал Ганчев ТАСС.

    Мобилизованные украинские бойцы не могут продержаться долго, в то время как ВС России точечно бьют по скоплениям личного состава противника и по местам возможных переправ.

    Он добавил, что российские силы активно используют артиллерию и авиацию для подрыва украинских позиций на Харьковском направлении. Ситуация, по мнению Ганчева, находится в стадии планомерного уничтожения противника.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях.

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    11 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
    Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки взяли под контроль населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Север» освободила Дарьино и Плехово в ходе наступательных действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВСУ потеряли в районах поселков Гуево, Лебедевка и других населенных пунктов более 200 военнослужащих, танк, три БМП Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военный ВСУ сдался в плен.

    В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 235 танков, 174 боевые машины пехоты и 308 артиллерийских орудий.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу. В последние сутки украинская армия потеряла более 200 военнослужащих и несколько единиц техники на Курском направлении.

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    11 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

    Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

    Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.

    В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.

    Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.

    Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

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    11 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины

    Reuters: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности для Украины

    Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая важность таких мер вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщает Reuters.

    Встреча, состоявшаяся в Париже, также включала участие президента Франции Эммануэля Макрона и длилась 35 минут, передает ТАСС.

    По данным источников, Зеленский активно пытался наладить отношения с Трампом, используя эту встречу как возможность объяснить американскому лидеру важность обеспечения безопасности для Киева. Он подчеркнул необходимость таких гарантий, независимо от исхода переговоров с Россией.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в Париже предложил пригласить Украину в НАТО, утверждая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта.

    Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения конфликта, однако рассматривает возможность применения модели вступления, ранее использованной Швецией и Финляндией.

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    11 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине

    Орбан заявил о телефонном разговоре с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине

    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.

    Орбан своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подчеркнул, что беседа длилась один час и состоялась в самый опасный период нынешнего конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии выразил обеспокоенность текущей ситуацией и отметил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира.

    Ранее Орбан заявлял о завершении либерального порядка и необходимости странам использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

    Президент России Владимир Путин обсуждал с ним отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка
    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ, как сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Президент России Владимир Путин обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России

    Послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями

    Tекст: Евгения Караваева

    Председательство Венгрии в ЕС сообщило, что европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

    Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» , ссылаясь на сообщение председательства Венгрии в Совете ЕС, которое оно опубликовало в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    В рамках утвержденного пакета в списки добавлены новые физические и юридические лица. Подчеркивается, что санкции распространяются не только на российских граждан и компании, но и на представителей других стран, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России.

    Кроме того, введены ограничения на деятельность судов из третьих стран, которые, как полагает ЕС, участвуют в операциях, способствующих поддержке России. Ранее западные СМИ сообщали, что санкции затронут десятки танкеров

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября было названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. В начале декабря представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти.

    В среду глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».


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    Главное
    NYT: Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
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    В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

    Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию

    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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