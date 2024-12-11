Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.5 комментариев
Зеленский отверг идею рождественского перемирия
Орбан сообщил об отказе Зеленского от рождественского перемирия и обмена пленными
Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, сообщил Виктор Орбан.
Орбан отметил, что Венгрия приложила усилия для достижения мира в конце своего председательства в ЕС. Он выразил сожаление по поводу отказа украинской стороны, передает ТАСС
«Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» – написал Орбан в своем микроблоге.
По его словам, предложенное перемирие включало в себя широкий обмен военнопленными. Этот шаг планировался как часть усилий по стабилизации ситуации и был поддержан Венгрией в контексте ее председательства в ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.
При этом Орбан заявил, что его часовой разговор с президентом России прошел на фоне наиболее опасных недель конфликта на Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мира.
Президент России Владимир Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.