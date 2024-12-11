Песков опроверг передачу Орбаном посланий Путину от Трампа

Песков: Орбан не передавал Путину послания от Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

На вопрос, была ли передача сообщений, Песков кратко ответил: «Нет». Помимо этого, Песков подчеркнул, что инициатива по проведению переговоров между Путиным и Трампом пока не исходила от американской стороны, сообщает ТАСС.

«Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа», – отметил он, добавив, что российская сторона будет ждать до инаугурации нового президента США.

Напомним, Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации на Украине и подчеркнули отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.