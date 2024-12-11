Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.8 комментариев
Песков опроверг передачу Орбаном посланий Путину от Трампа
Песков: Орбан не передавал Путину послания от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не передавал никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос, была ли передача сообщений, Песков кратко ответил: «Нет». Помимо этого, Песков подчеркнул, что инициатива по проведению переговоров между Путиным и Трампом пока не исходила от американской стороны, сообщает ТАСС.
«Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа», – отметил он, добавив, что российская сторона будет ждать до инаугурации нового президента США.
Напомним, Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации на Украине и подчеркнули отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.
Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.