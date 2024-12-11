Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине
Орбан заявил о телефонном разговоре с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.
Орбан своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) подчеркнул, что беседа длилась один час и состоялась в самый опасный период нынешнего конфликта на Украине, передает ТАСС.
Премьер Венгрии выразил обеспокоенность текущей ситуацией и отметил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира.
Ранее Орбан заявлял о завершении либерального порядка и необходимости странам использовать свои силы для победы в грядущих переменах.
Президент России Владимир Путин обсуждал с ним отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ