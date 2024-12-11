Орбан заявил о телефонном разговоре с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Орбан своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) подчеркнул, что беседа длилась один час и состоялась в самый опасный период нынешнего конфликта на Украине, передает ТАСС.

Премьер Венгрии выразил обеспокоенность текущей ситуацией и отметил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира.

Ранее Орбан заявлял о завершении либерального порядка и необходимости странам использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

Президент России Владимир Путин обсуждал с ним отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.