Орбан предсказал конец либерального мирового порядка

Орбан заявил о завершении либерального порядка и радикальных переменах для мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир ожидают радикальные перемены и конец либерального мирового порядка, передает RT. Эти слова прозвучали во время церемонии открытия корпусов Венгерского ветеринарного университета после ремонта. Орбан отметил, что только страны, максимально использующие свои силы, смогут выйти победителями в условиях этих перемен.

По мнению Орбана, значимость быстро потеряют те, кто подчиняется и не может продемонстрировать свои ценности или «обнаружить силу, присущую национальному характеру». Он подчеркнул, что Венгрия занимает уникальное положение, будучи «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных».

Из этого положения Орбан видит необходимость для Будапешта взаимодействовать со всеми мировыми экономическими центрами силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, а ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Орбан подчеркнул на радиостанции Kossuth необходимость пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Орбан также заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС.