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Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции
Орбан назвал санкции причиной высоких цен на энергоносители в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радиостанции Kossuth заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы.
По его словам, нынешняя санкционная политика приводит к росту цен на энергоносители, что подрывает конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что промышленные компании в ЕС платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их конкуренты в США и Китае.
«Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает необходимость пересмотра санкций против России, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», – заявил он.
Орбан также напомнил, что лидеры ЕС на неформальном саммите в Будапеште 8 ноября приняли Декларацию о конкурентоспособности Европы, направленную на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Он считает, что снижение цен возможно только при пересмотре санкционной политики.
Ранее Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.