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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    30 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская контрразведка успешно предотвратила попытку отправки оружия на Украину, которое было произведено на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    На брифинге для журналистов Гуйяш отметил, что агенты иностранных разведок пытались наладить поставки вооружений, произведенных в Венгрии, украинской армии. Контрразведка страны смогла выявить эти попытки и предотвратила отправку оружия, сообщает ТАСС.

    Гуйяш подчеркнул, что попытка использования венгерских мощностей для производства и отправки оружия на Украину была своевременно пресечена. Однако он не стал разглашать подробности действий спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.

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    1 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии

    Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка

    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.

    По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.

    Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.

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    1 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом

    Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году

    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Центр торговли газом с участием турецкой компании Botas и российской корпорации «Газпром» будет запущен в 2025 году в Стамбуле, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.

    Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.

    «Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.

    Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    31 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется основным для Венгрии

    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется главным маршрутом поставок нефти в Венгрию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он заявил об этом после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что Адриатический трубопровод, проходящий через Хорватию, не обладает достаточной пропускной способностью, чтобы полностью удовлетворять потребности Венгрии в нефти. «Трубопровод «Дружба» останется приоритетным маршрутом для транспортировки нефти, поскольку испытания Адриатического трубопровода показали, что у него существует нехватка мощности», – сказал глава венгерского МИД.

    В этом году через «Дружбу» было поставлено 3,9 млн тонн нефти, и потоки продолжаются.

    Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.

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    31 октября 2024, 14:58 • Новости дня
    Орбан обвинил шведского премьера в следовании указаниям США

    Орбан обвинил шведского премьера Кристерссона в следовании указаниям США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, отметив, что эти заявления продиктованы из Вашингтона.

    «Кристерссон обвиняет меня в том, что я представляю интересы России в Грузии. Очевидно, что он получил указание от Вашингтона. Как грустно...» – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы ездил в Грузию в интересах России.

    Напомним, на этой неделе премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

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    1 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков отказался прогнозировать поставки газа из Азербайджана через Украину

    Песков отказался от прогнозов по контракту ЕС и Азербайджана на газ через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о возможных поставках газа из Азербайджана в Евросоюз через украинскую ГТС.

    Песков не стал комментировать перспективы возможного контракта между ЕС и Азербайджаном о поставках газа через газотранспортную систему Украины, передаетТАСС.

    По его словам, такие вопросы являются частью коммерческих переговоров и на текущий момент он не может дать прогнозы относительно развития событий.

    «С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. Как будут дальше происходить события, как будут дальше обеспечиваться поставки, пока я не могу вам сказать», – заявил он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что неназванные покупатели газа из ЕС близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках 12-14 млрд кубометров газа в год по украинской газотранспортной системе после 31 декабря.

    Президент России Владимир Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Украина предложила заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

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    1 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    @ Kay Nietfeld/DPA,Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.

    Си Цзиньпин отметил, что Словакия демонстрирует рациональный подход к ситуации на Украине, который вызывает уважение, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и принципиальной политики в отношении украинского кризиса. По его словам, Братислава проявляет объективность и здравый смысл в своем отношении к конфликту, что позволяет поддерживать стабильность и мир в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Венгрия предотвратила покушение на чиновника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерские спецслужбы предотвратили покушение на высокопоставленного чиновника, которое планировалось на 23 октября, в День памяти о восстании 1956 года, сообщают СМИ страны.

    Арестованы шесть человек, среди них мужчина около 20 лет, сейчас он находится в центре судебно-медицинской экспертизы и охраны психического здоровья, передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты Magyar Nemzet.

    Председатель парламентского комитета по национальной безопасности Золтан Шаш заявил, что информация о покушении соответствует действительности. По его словам, операция была начата по сигналу спецслужб США.

    «Антитеррористический центр использовал данные, полученные в ходе этой совместной операции, для задержания подозреваемых, а следственные органы выполнили свою работу», – сообщил Шаш.

    В мае 2024 года на премьера Словакии Роберта Фицо произошло первое покушение, он получил тяжелое ранение, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

    В октябре он сообщил, что на его жизнь вновь покушались.

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    30 октября 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков отметил предпочтение Россией независимой политики Орбана в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Европы, но предпочитает независимую политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия не имеет намерения вмешиваться в европейские дела, передает ТАСС.

    «Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние европейские дела», – подчеркнул он.

    Также представитель Кремля отметил, что независимая и конструктивная линия Орбана вызывает большее уважение в сравнении с политикой главы европейской дипломатии, которую он назвал недальновидной и противоречивой.

    Ранее Орбан заявлял, что Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия этому противостоит. Премьер-министр Венгрии также отмечал, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению. Орбан также подчеркнул, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине из-за неудачной стратегии поддержки Украины финансово и политически.

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    1 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин: Коррупционеры продолжат руководить ЕС из-за США

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока Евросоюз остается удобным инструментом США, руководство его институтами будет оставаться под влиянием коррупционеров и преступников.

    В своем Telegram-канале он высказал мнение, что Евросоюз будет оставаться под управлением коррумпированных политиков до тех пор, пока это выгодно США. Володин заявил, что Вашингтон использует европейские институты как инструмент для принятия выгодных решений.

    Он напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре – Европейского совета. Володин выразил мнение, что США поставили на руководящие посты коррумпированных политиков, чтобы иметь послушных и управляемых союзников. Он подчеркнул, что такие политики готовы принимать решения, которые выгодны США, даже если это наносит ущерб гражданам и государствам Европы.

    Володин также указал на конкретных европейских политиков, которых он считает коррумпированными: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и будущего председателя Европейского совета Антониу Кошту.

    «Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», – заключил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил: саммит стран БРИКС в Казани показал, что попытки США и ЕС изолировать Россию провалились благодаря участию представителей 36 стран.

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    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты объяснили любовь немцев к восточногерманскому фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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