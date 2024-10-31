Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Орбан обвинил шведского премьера в следовании указаниям США
Орбан обвинил шведского премьера Кристерссона в следовании указаниям США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, отметив, что эти заявления продиктованы из Вашингтона.
«Кристерссон обвиняет меня в том, что я представляю интересы России в Грузии. Очевидно, что он получил указание от Вашингтона. Как грустно...» – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы ездил в Грузию в интересах России.
Напомним, на этой неделе премьер-министр возглавляющей Совет ЕС Венгрии Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом.