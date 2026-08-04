Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Мадьяр заявил об угрозе остановки единственной АЭС в Венгрии
Премьер Венгрии сообщил о риске отключения АЭС «Пакш» из-за засухи
Минувшей ночью единственная венгерская атомная электростанция «Пакш» оказалась «в паре миллиметров» от полного отключения из-за критического падения уровня воды в Дунае, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Работа АЭС «Пакш» ночью во вторник оказалась под угрозой полного прекращения из-за падения уровня воды в реке, передает РИА «Новости».
К утру ситуация стабилизировалась, что позволило продолжить безопасную эксплуатацию последней действующей турбины станции, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«В 2.30 мск мы оставались в паре миллиметров от полного отключения электростанции «Пакш», но падение уровня воды прекратилось, к утру он вырос на 1,5 сантиметра», – написал политик в соцсетях.
Он также отметил, что сейчас турбина работает в штатном режиме, а сам он направляется с визитом на станцию.
Ранее глава правительства предупреждал о возможном полном прекращении выработки энергии. По его словам, оставшаяся турбина сможет функционировать до двух дней, если уровень воды в Дунае не продолжит снижаться. На фоне аномальной жары власти Венгрии с 30 июля ввели третий, максимальный уровень погодной опасности на всей территории государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Петер Мадьяр допустил продолжение работы АЭС «Пакш» до вторника.
До этого венгерский премьер-министр ожидал полной остановки станции в воскресенье.
На фоне угрозы энергетического кризиса Словакия вызвалась помочь Венгрии аварийными поставками электричества.