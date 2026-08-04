Мощное землетрясение выгнало жителей итальянской Пизы на улицы

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в итальянской провинции Пиза

Tекст: Мария Иванова

Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло во вторник утром в итальянской Тоскане, передает РИА «Новости».

Эпицентр находился на территории провинции Пиза. Колебания земли также отчетливо ощутили жители городов Лукка и Масса-Каррара.

Региональная служба гражданской обороны оперативно начала проверку зданий и инфраструктуры на предмет возможных разрушений. Местная газета Corriere Adriatico сообщила о множестве звонков в пожарную службу от встревоженных людей. Испугавшись тряски, десятки горожан вышли на улицы Пизы.

В социальных сетях очевидцы массово делились рассказами о дрожащей мебели и звенящих стеклах. Информации о пострадавших или значительных повреждениях пока не поступало.

На прошлой неделе стихийное бедствие случилось в районе Неаполя. Там зафиксировали самое сильное за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. Тогда пострадали 26 человек, произошли перебои со светом, а часть жителей эвакуировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Неаполя несколькими днями ранее произошло самое мощное за последние 40 лет землетрясение.

В результате этих подземных толчков пострадали 26 человек.

В прошлом году из-за сейсмической активности в этом регионе власти эвакуировали студентов местных университетов.