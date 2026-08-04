Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Банк России зафиксировал снижение потерь банковских клиентов от мошенников
ЦБ: Потери россиян от мошенников сократились до 7,35 млрд рублей
Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей, сообщает Банк России.
Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале 2026 года составила 7,35 млрд рублей против 7,4 млрд кварталом ранее, следует из сообщения Банка России.
«Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей», – говорится в материалах регулятора.
За прошедший квартал российские кредитные организации отразили 17,5 млн попыток хищений средств клиентов. Общая сумма предотвращенных потерь достигла почти 1,9 трлн рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами года показатели количества и объема сорванных мошеннических операций выросли более чем на 4%.
Кроме того, Центробанк инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях. Регулятор также передал операторам связи данные о 7,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками в незаконных целях.
В прошлом году злоумышленники значительно сократили объемы краж крупных денежных сумм со счетов граждан.
С 2027 года Банк России обяжет кредитные организации предоставлять отчетность о выдаче наличных без добровольного согласия клиента.
Во втором квартале 2025 года российские банки успешно предотвратили хищение 3,4 триллиона рублей.