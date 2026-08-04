ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе украинских агентов дроны со взрывчаткой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Беспилотники предназначались для проведения террористических актов в Крыму, передает РИА «Новости».

«В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом», – указали в ФСБ.

Также там нашли самодельную бомбу с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

Задержанные сотрудничают со следствием. Они уже дали признательные показания, рассказав, что должны были доставить беспилотники в указанные куратором точки.

По данным ведомства, завербованные планировали покушение на руководителя одного из новых российских регионов.

Они также собирали сведения о российских войсках в Крыму и готовили теракты на критической инфраструктуре региона.

В середине июля ФСБ сорвала масштабную атаку дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.