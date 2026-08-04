Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе украинских агентов дроны со взрывчаткой
Оперативники обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов главного управления разведки министерства обороны Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами, сообщили в ФСБ.
Беспилотники предназначались для проведения террористических актов в Крыму, передает РИА «Новости».
«В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом», – указали в ФСБ.
Также там нашли самодельную бомбу с массой взрывчатого вещества 800 грамм.
Задержанные сотрудничают со следствием. Они уже дали признательные показания, рассказав, что должны были доставить беспилотники в указанные куратором точки.
По данным ведомства, завербованные планировали покушение на руководителя одного из новых российских регионов.
Они также собирали сведения о российских войсках в Крыму и готовили теракты на критической инфраструктуре региона.
В середине июля ФСБ сорвала масштабную атаку дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.