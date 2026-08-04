Патрушев заявил о росте товарооборота между Россией и Бразилией

Tекст: Ольга Иванова

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев провел переговоры в министерстве портов и аэропортов южноамериканской республики, передает РИА «Новости».

По итогам встречи он отметил позитивную динамику двусторонних отношений. «Двусторонняя морская логистика постепенно развивается. Растет товарооборот между нашими странами, расширяется номенклатура перевозимых товаров, открываются новые контейнерные сервисы, портовые администрации постепенно развивают контакты», – подчеркнул Патрушев.

Правовым фундаментом современного партнерства остается соглашение о морском судоходстве, заключенное еще в советский период. Документ закрепляет принцип наибольшего благоприятствования для судов обеих стран. Патрушев обратил внимание на богатый российский опыт во всех аспектах современного судостроения, который может быть востребован бразильской стороной.

Развитие нефтегазового сектора на бразильском шельфе требует расширения флота и создания новых платформ. В связи с этим Москва видит хороший потенциал для совместной работы. Среди перспективных направлений выделяются строительство крупных судов для импорта зерна, создание рыболовного флота и локализация гражданского судостроения по линии Объединенной судостроительной корпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев обсудил с бразильским командованием совместные проекты в сфере судоходства.

В феврале вице-премьер Алексей Оверчук сообщил о планах открытия прямой судоходной линии между Петербургом и Бразилией.

По итогам заседания комиссии высокого уровня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил ключевые направления сотрудничества двух стран на ближайшие годы.