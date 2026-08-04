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Патрушев обсудил в Бразилии безопасность Мирового океана
Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в рамках рабочего визита встретился с бразильским командованием для обсуждения совместных проектов в сфере судоходства и безопасности на море.
Помощник президента Николай Патрушев начал визит в южноамериканскую республику с серии стратегических встреч, передает РИА «Новости».
Главной темой диалога с командующим ВМС Маркосом Сампайо Олсеном стало взаимодействие военно-морских флотов двух государств.
Особое внимание стороны уделили глобальной повестке. Российский политик обсудил ситуацию в Мировом океане и проекты морских научных исследований со специальным помощником президента Бразилии Селсу Аморимом. К дискуссии также присоединилась сопредседатель межправительственной комиссии Мария Лаура да Роша.
Кроме того, состоялись консультации в профильных ведомствах страны. В министерстве портов и аэропортов поднимались вопросы повышения эффективности судоходства и логистики.
Завершился первый день визита встречей с исполняющим обязанности министра развития Родригу Зербони Лорейру. Представители двух стран наметили перспективы двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства и судостроения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Николай Патрушев призвал развивать российский военно-морской флот с учетом опыта спецоперации.
Весной председатель Морской коллегии заявил о начале глобальной гонки военно-морских вооружений.
В прошлом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил намерение обсуждать с Россией вопросы военного взаимодействия.