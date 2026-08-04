AP: Ситуация с мигрантами в Сеуте выявила слабость Европы

AP: Миграционный кризис в испанской Сеуте обнажил разобщенность стран ЕС

Tекст: Мария Иванова

Европа столкнулась с глубоко разрушительным разобщением, а недавний наплыв мигрантов в испанскую Сеуту продемонстрировал внушительную слабость региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. По словам главного экономиста французской группы Natixis Алисии Гарсии-Эрреро, исход предстоящей встречи глав МВД не изменит общую картину.

«Европа снова продемонстрировала слабость... Внушительную слабость», – заявила эксперт, комментируя ситуацию. Она связала это с нестабильными отношениями с США и экономической напряженностью в диалоге с Китаем. В конце июля анклав Сеута, граничащий с Марокко, подвергся массовому проникновению нелегалов.

Испанским властям пришлось направить в регион дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил. Действия Мадрида вызвали критику со стороны других участников объединения. Власти Италии, Чехии, Финляндии и Дании призвали временно приостановить членство Испании в шенгенской зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании направили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту для сдерживания массового притока нелегалов.

Масштабный миграционный кризис на границе с Марокко привел к гибели 67 человек.

Из-за наплыва беженцев Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Мадридом.