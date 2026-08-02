Испания перебросила 3 тыс. силовиков в Сеуту из-за мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Более 3 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, передает РИА «Новости». В представительстве правительства Испании в автономном городе подтвердили усиление мер безопасности.

«Численность сотрудников полиции и гражданской гвардии увеличили с 696 до 1042 человек. Военных где-то две тысячи человек», – заявили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что в ближайшие дни к операции присоединятся сотрудники морской службы гражданской гвардии для контроля прибрежной зоны и морской границы.

Для затруднения проникновения мигрантов власти Испании установили в субботу плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы Сеуты с Марокко. Кризис обострился в конце июля, когда город столкнулся с массовым наплывом людей.

Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас сообщил в пятницу, что за сутки в Сеуту проникли около 60 тыс. человек. При этом население самого автономного города составляет всего около 85 тыс. жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании направили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

Масштабный миграционный кризис на границе с Марокко привел к гибели 67 человек.