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Испания перебросила 3 тыс. силовиков в Сеуту из-за мигрантов
Власти Испании направили дополнительные силы полиции и армии в автономный город Сеуту для сдерживания массового притока нелегалов из соседнего Марокко.
Более 3 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, передает РИА «Новости». В представительстве правительства Испании в автономном городе подтвердили усиление мер безопасности.
«Численность сотрудников полиции и гражданской гвардии увеличили с 696 до 1042 человек. Военных где-то две тысячи человек», – заявили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что в ближайшие дни к операции присоединятся сотрудники морской службы гражданской гвардии для контроля прибрежной зоны и морской границы.
Для затруднения проникновения мигрантов власти Испании установили в субботу плавучее заграждение протяженностью 500 метров на морском участке границы Сеуты с Марокко. Кризис обострился в конце июля, когда город столкнулся с массовым наплывом людей.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас сообщил в пятницу, что за сутки в Сеуту проникли около 60 тыс. человек. При этом население самого автономного города составляет всего около 85 тыс. жителей.
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