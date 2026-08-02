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На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации
На Украине лишили восемь категорий граждан права на отсрочку от мобилизации
Ряды украинских войск теперь будут пополнять за счет студентов-заочников, работников оборонных предприятий и многодетных отцов с долгами по алиментам, сообщили СМИ.
Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные военкомата, «восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку». В частности, привилегии лишились студенты вечерней формы обучения и получающие второе высшее образование, передает РИА «Новости».
Также под призыв теперь попадают многодетные отцы с долгами по алиментам и работники предприятий Министерства обороны. Кроме того, отсрочку отменили для граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, если в семье есть другие трудоспособные лица. Статус ограниченно годных полностью упразднен.
При этом мужчины с инвалидностью первой и второй групп, получившие документы после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную медкомиссию. Единственным послаблением стало предоставление отсрочки тем, чьи сводные братья или сестры погибли в ходе боевых действий.
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