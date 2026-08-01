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На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
Экс-главу минобороны Украины Федорова уволили из-за претензий на пост президента
Глава киевского режима Владимир Зеленский мог отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его желания участвовать в президентских выборах, пишут украинские СМИ.
Поводом для недовольства послужили политические амбиции руководителя ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».
«Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны», – сообщило украинское издание со ссылкой на журналиста Владимира Бойко.
Журналисты отмечают, что увольнению способствовал вероятный конфликт чиновника с руководством компании FirePoint, которую связывают с Зеленским. Кроме того, экс-министр мог помешать бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту. Этот спонсор Демократической партии США сейчас занимается производством дронов и поставляет их на Украину.
Ранее сообщалось, что бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента.
Политик покинул свою должность спустя всего полгода работы.
Увольнение чиновника спровоцировало масштабные акции протеста в украинских городах.