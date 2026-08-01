Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Кравцов заявил о рекордном числе заявлений в колледжи
Кравцов: В колледжи России поступили рекордные 3 млн заявлений
Вступительная кампания этого года показала небывалый спрос на среднее профессиональное образование, собрав почти 3 млн заявок от поступающих, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 млн, это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году», – приводит слова Кравцова РИА «Новости».
Прием документов в высшие и средние учебные заведения страны начался 20 июня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о выборе большинства подмосковных девятиклассников в пользу обучения в колледжах.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил президенту России Владимиру Путину отчет о начале вступительных экзаменов в университетах.
Замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова заявила о растущем спросе на среднее профессиональное образование среди столичных школьников.