Минтранс предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект предлагает увеличить штраф для легкового транспорта с 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для грузовиков – с 5 тыс. до 30 тыс. рублей, передает ТАСС.

Отдельное предложение касается иностранных перевозчиков, для них предлагается ввести штраф в размере 50 тыс. рублей. Минтранс также намерен отменить скидку в 50% за оплату штрафов в течение первых 20 дней.

Министерство объяснило инициативу тем, что текущие штрафы либо ниже, либо равны стоимости проезда, что позволяет недобросовестным водителям избегать полной оплаты. По статистике, в установленные пять дней не оплачивается 57% проездов по госномеру.

Ведомство подчеркивает, что такие меры помогут защитить интересы законопослушных водителей и способствуют развитию транспортной инфраструктуры.

В январе 2020 года сообщалось, что размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге для водителей легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов – 5,5 тыс. рублей.