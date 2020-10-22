В России решили ввести штрафы за проезд по платной дороге без оплаты

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 5,5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Законопроект призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). В пояснительной записке отмечается, что в данный момент оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, передает ТАСС.

Система free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов, «система ссвободный поток» по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд».

Согласно предлагаемым поправкам в Кодекс об административных нарушениях, невнесение платы за проезд повлечет для собственника легкового транспорта или для водителя машины, принадлежащей иностранному перевозчику, штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

За неоплаченный проезд грузовика или автобуса штраф составит 5,5 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения будут «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи».

Если водитель или собственник оплатили проезд до истечения предусмотренного КоАП срока исполнения постановления о наложении административного штрафа (60 дней), они освобождаются от административной ответственности.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании проезда по платным дорогам, а также правилах формирования тарифов.