Госдума запретила движение по платным дорогам без оплаты за проезд

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании проезда по платным дорогам, а также правилах формирования тарифов. Закон направлен на развитие системы безбарьерных платных дорог в России.

Изменения будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог.

В первую очередь в законе об автомобильных дорогах прописывается запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд. При этом оператор платной дороги не имеет права отдавать предпочтение кому-либо из пользователей и отказывать им в праве проезда.

«Взимание платы за проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги осуществляется оператором», – передает ТАСС текст документа.

Методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором. При этом стоимость должна быть равной «для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории».

При въезде на трассу, оборудованную барьерами, плата за проезд вносится на въезде либо на выезде. В случае безбарьерного въезда оплата может осуществляться с помощью электронного средства регистрации проезда. При этом закон дает возможность вносить оплату в течение пяти суток после проезда, если на этой дороге не ведется электронная регистрация, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевел нужную сумму оператору платного участка.