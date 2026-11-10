Росавиация: Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщило ведомство в Max.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Эти меры приняли для безопасности полетов.

Актуальный статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.

В воскресенье Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.