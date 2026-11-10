В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию
Росавиация: Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию
Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщило ведомство в Max.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Эти меры приняли для безопасности полетов.
Актуальный статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.
В воскресенье Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.