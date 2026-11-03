В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.0 комментариев
В Москве пошел первый в сезоне снег
На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег
Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.
Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.
Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.
В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.