Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Суд закрыл один из ресторанов «Якитория» в Москве из-за грубых санитарных нарушений
Суд на 90 суток приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия обязательных ежедневных медосмотров у сотрудников.
Решение о закрытии заведения принял Зюзинский районный суд, передает РИА «Новости». Специалисты надзорных органов обнаружили в помещениях ресторана на бульваре Дмитрия Донского неудовлетворительное санитарное состояние. Проблемы коснулись производственной зоны, а также холодильного и технологического оборудования.
Помимо грязи на кухне, инспекторы зафиксировали серьезные нарушения в работе с персоналом. Руководство точки общепита игнорировало обязательные ежедневные осмотры сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.
«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы ООО «Гурман» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания по адресу город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток из-за несоблюдения санитарных норм.
Осенью прошлого года инстанция приостановила работу столичного кафе «Суши-энд-Пицца» по аналогичной причине.
В феврале 2025 года Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в московском ресторане «The Бык».