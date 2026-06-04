Суд закрыл один из ресторанов «Якитория» в Москве из-за грубых санитарных нарушений

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о закрытии заведения принял Зюзинский районный суд, передает РИА «Новости». Специалисты надзорных органов обнаружили в помещениях ресторана на бульваре Дмитрия Донского неудовлетворительное санитарное состояние. Проблемы коснулись производственной зоны, а также холодильного и технологического оборудования.

Помимо грязи на кухне, инспекторы зафиксировали серьезные нарушения в работе с персоналом. Руководство точки общепита игнорировало обязательные ежедневные осмотры сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.

«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы ООО «Гурман» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания по адресу город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток из-за несоблюдения санитарных норм.

Осенью прошлого года инстанция приостановила работу столичного кафе «Суши-энд-Пицца» по аналогичной причине.

В феврале 2025 года Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в московском ресторане «The Бык».