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Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» в Москве
Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана «The Бык» в Москве после жалобы на отравление и выявил грубые нарушения санитарных норм.
Как говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора, инспекция была проведена после обращения жителя о предполагаемом пищевом отравлении в ресторане «The Бык» на улице 2-я Брестская в Москве. В результате проверки, по информации ведомства, были обнаружены существенные нарушения санитарных норм, что привело к временному закрытию заведения.
Среди выявленных нарушений называется несоблюдение условий хранения продуктов и неудовлетворительное состояние холодильного оборудования. Также обнаружено наличие бактерий группы кишечных палочек и повышенного содержания микроорганизмов в продукции. В результате проверки изъято 544 кг небезопасной пищевой продукции.
В связи с выявленными нарушениями и потенциальной угрозой для здоровья посетителей деятельность ресторана «The Бык» временно приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре. Помещения ресторана были опечатаны 27 января 2025 года, а решением Тверского районного суда от 5 февраля 2025 года работа заведения остановлена на 60 дней.
Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело после отравления более 20 человек в ресторане «Токио City», где выявили нарушения санитарных норм. Также сообщалось, что в Петербурге в ресторане Grand Bianco отравились 95 человек.