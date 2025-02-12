  • Новость часаПутин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
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    Как обмен Фогеля связан с урегулированием на Украине
    Шор предсказал падение режима Санду без помощи USAID
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    Пентагон назвал приоритет в оборонной стратегии
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    Британия объявила о новой военной помощи Украине
    «Русский дом» в Баку начал вывозить имущество из помещения в центре города
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    10 комментариев
    12 февраля 2025, 18:40 • Новости дня

    Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана «The Бык» в Москве после жалобы на отравление и выявил грубые нарушения санитарных норм.

    Как говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора, инспекция была проведена после обращения жителя о предполагаемом пищевом отравлении в ресторане «The Бык» на улице 2-я Брестская в Москве. В результате проверки, по информации ведомства, были обнаружены существенные нарушения санитарных норм, что привело к временному закрытию заведения.

    Среди выявленных нарушений называется несоблюдение условий хранения продуктов и неудовлетворительное состояние холодильного оборудования. Также обнаружено наличие бактерий группы кишечных палочек и повышенного содержания микроорганизмов в продукции. В результате проверки изъято 544 кг небезопасной пищевой продукции.

    В связи с выявленными нарушениями и потенциальной угрозой для здоровья посетителей деятельность ресторана «The Бык» временно приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре. Помещения ресторана были опечатаны 27 января 2025 года, а решением Тверского районного суда от 5 февраля 2025 года работа заведения остановлена на 60 дней.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело после отравления более 20 человек в ресторане «Токио City», где выявили нарушения санитарных норм. Также сообщалось, что в Петербурге в ресторане Grand Bianco отравились 95 человек.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    Коментарии (12)
    12 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС

    Володин назвал использование мучного червя в пищу в ЕС последствием санкций

    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС
    @ Anna Ross/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе начали применять в пищевой промышленности порошок из личинок мучного червя, включая его в состав хлеба, сыра и макарон, что является последствием санкционной политики Запада против России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

    Новый закон Евросоюза об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, известного как хрущак, вызвал саркастические замечания со стороны Вячеслава Володина.

    «Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Володин связал такое решение с последствиями санкционной политики Запада против России. По его словам, антироссийские санкции привели к краху экономики в Европе, закрытию производств и серьезным проблемам в агропромышленности, протестам фермеров против высоких налогов.

    Спикер парламента отметил, что вместо помощи местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червями, «личинками Урсулы». Он также написал, что никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.

    «В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб», – подытожил Володин.

    В ЕС вступил в силу регламент, позволяющий использовать порошок из личинок желтого мучного червя в продуктах питания на территории стран Евросоюза.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    В Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Коментарии (2)
    11 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой

    В Германии приступили к расследованию диверсии на корвете «Эмден» с металлической стружкой в двигателе

    Новый немецкий корвет диверсанты хотели обездвижить металлической стружкой
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии начато расследование после обнаружения металлической стружки в двигателе корвета «Эмден» на верфи в Гамбурге, что могло привести к серьезной поломке.

    По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung, в двигателе корабля была обнаружена металлическая стружка, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел незадолго до спуска корабля на воду на верфях Blohm+Voss в Гамбурге. Правоохранительные органы Германии начали расследование, предполагая, что произошло намеренное повреждение. Неизвестные лица насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель, что могло привести к серьезной поломке и задержке в передаче корабля военно-морским силам страны.

    «Если бы стружка не была извлечена заранее, это могло бы задержать передачу корабля ВМС Германии и нанести серьезный ущерб», – говорится в расследовании журналистов.

    Полиция уже подключилась к расследованию этого инцидента. Предполагается, что действия направлены на подрыв боеспособности нового корвета. В данный момент проводятся следственные действия для установления виновных лиц и предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

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    12 февраля 2025, 14:50 • Новости дня
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе дал ответ своему бывшему одноклубнику по «Милану», главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, который неодобрительно высказался о нем лично, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее, – сказал Каха Каладзе журналистам. – Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня».

    Градоначальник пожелал Украине «мира» и «залечивания ран».

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе.

    «Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко накануне.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    Жители США назвали худшего из живых экс-президентов страны

    Американцы признали Байдена худшим из ныне живущих экс-президентов США

    Жители США назвали худшего из живых экс-президентов страны
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден занял последнее место в рейтинге одобрения среди ныне живущих политиков, которые в прошлом занимали пост президента США, свидетельствуют данные опроса Gallup.

    Опрос прошел 21–27 января. Лидером рейтинга стал Барак Обама – его деятельность одобрили 59% респондентов, негативно его работу оценили 36%. Джордж Буша-младший набрал 52% одобрения и 34% негативных оценок, а Билл Клинтон – 48% и 41% соответственно. У Байдена 39% положительных и 57% отрицательных оценок, сообщается на сайте Gallup.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент США Джо Байден жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года.

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    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

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    12 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    После взрывов в Киеве начались пожары
    После взрывов в Киеве начались пожары
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары, сообщила военная администрация города.

    Киевская городская военная администрация сообщает о пожарах в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В городе продолжает действовать воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях Украины.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве.

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    11 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка

    Запрещающий вывески на иностранных языках закон принят в первом чтении
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий использовать русский язык на вывесках, рекламе и в СМИ, с учетом нескольких исключений для фирменных наименований.

    Госдума России приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ, предложенный группой депутатов и председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным, предполагает внесение изменений в ряд федеральных законов, сообщает ТАСС.

    Законопроект обязывает использовать русский язык на вывесках и надписях, разрешая при этом дополнительные языки, но с условием идентичности содержания на русском языке. Это исключает использование таких слов, как coffee и sale. Однако фирменные наименования и товарные знаки под это правило не попадают.

    Изменения также касаются законов о рекламе и СМИ. В рекламе и информационных программах на телеканалах и радиоканалах информация должна быть представлена на русском языке. Региональные блоки могут использовать языки республик и народов России.

    Законопроект призван обеспечить соблюдение норм современного русского литературного языка и исключить речевые и лексические ошибки в средствах массовой информации.

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    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Александра Юдина

    Освобожденный из российской тюрьмы американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

    Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.

    «Я искренне рад вернуться на Родину... Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.

    В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    12 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

    Минобороны РФ: ВСУ удерживали жителей курского села в заложниках и убили мужчин

    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Николаево-Дарьино выяснилось, что украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин. Спасся только один человек.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны России заявило об убийстве украинскими военными почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, спасся только один. Село было освобождено российскими войсками в январе 2025 года, однако до этого времени местные жители находились в заложниках более шести месяцев. Украинские боевики использовали их как живой щит, издевались и убивали без причины.

    В августе 2024 года ВСУ оккупировали село, и с тех пор местные жители оставались в ужасных условиях. Одна из жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили просто за то, что он пошел набрать воды.

    Освобождение села провела 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Когда десантники прибыли, местные жители встретили их с радостью и попросили эвакуировать их вглубь России.

    Эвакуированные граждане были направлены в тыловые районы Курской области, где им предоставили медицинскую помощь и разместили в социальных центрах реабилитации. Впоследствии, десантники вывели еще несколько десятков мирных жителей из Николаево-Дарьино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    11 февраля 2025, 21:41 • Новости дня
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    Белый дом сообщил об освобождении американца Фогеля в России
    @ freemarcfogel.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей.

    Власти США подчеркнули, что его освобождение произошло в результате обмена заключенными между США и Россией, передает ТАСС. По словам представителей администрации США, этот обмен является значительным шагом в процессе урегулирования украинского кризиса.

    В июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства Марку Фогелю, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что Фогель частично признал вину по контрабанде и хранению наркотических веществ, а впоследствии США объявили его «незаконно задержанным».

    Коментарии (18)
    12 февраля 2025, 09:12 • Новости дня
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

    Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

    При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

    На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 11:39 • Новости дня
    Маск потребовал пересмотра роли НАТО

    Маск заявил о необходимости пересмотра роли НАТО в современном мире

    Маск потребовал пересмотра роли НАТО
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о необходимости пересмотра роли НАТО, назвав альянс устаревшим из-за окончания холодной войны.

    Маск заявил о необходимости тщательного пересмотра роли Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Маск сделал это заявление в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), комментируя сообщение одного из пользователей, назвавшего НАТО анахронизмом после завершения холодной войны.

    Мнение Маска о пересмотре роли НАТО перекликается с позицией американского президента, который ранее выражал недовольство финансированием альянса и угрожал выходом США из этой организации. Он требовал от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, подчеркивая, что многие из них не выполняют даже обязательных 2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Маск предупредил о возможном поражении США в войне без реформы устаревшей программы вооружений, подчеркивая необходимость срочных изменений.

    Ведомство Илона Маска обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, заявил накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

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    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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