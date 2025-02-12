Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора, инспекция была проведена после обращения жителя о предполагаемом пищевом отравлении в ресторане «The Бык» на улице 2-я Брестская в Москве. В результате проверки, по информации ведомства, были обнаружены существенные нарушения санитарных норм, что привело к временному закрытию заведения.

Среди выявленных нарушений называется несоблюдение условий хранения продуктов и неудовлетворительное состояние холодильного оборудования. Также обнаружено наличие бактерий группы кишечных палочек и повышенного содержания микроорганизмов в продукции. В результате проверки изъято 544 кг небезопасной пищевой продукции.

В связи с выявленными нарушениями и потенциальной угрозой для здоровья посетителей деятельность ресторана «The Бык» временно приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре. Помещения ресторана были опечатаны 27 января 2025 года, а решением Тверского районного суда от 5 февраля 2025 года работа заведения остановлена на 60 дней.

Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело после отравления более 20 человек в ресторане «Токио City», где выявили нарушения санитарных норм. Также сообщалось, что в Петербурге в ресторане Grand Bianco отравились 95 человек.