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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня

    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на спасение людей в Тибете

    Си Цзиньпин призвал спасать людей в Тибете после землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе.

    Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе КНР стали 16 человек, еще более 50 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», – заявил Си Цзиньпин.

    Китайский лидер также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы для аварийно-спасательных работ, обеспечить надлежащее размещение граждан и восстановить поврежденную инфраструктуру.

    Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано вечером в четверг, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра КНР, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в уезде Бачен городского округа Нагчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек.

    Жертвами подземных толчков стали 16 жителей региона.

    В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Тибетском автономном районе землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек, 16 человек погибли.

    Число пострадавших в результате землетрясения в Тибете выросло до 46, из них 11 получили серьезные травмы, 35 – легкие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Землетрясение магнитудой 7 произошло в уезде Бацин. В результате обрушились или получили повреждения почти 340 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках в Тибетском автономном районе Китая.

    В прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Китая и Непала.

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    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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    22 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Мишустин перечислил приоритеты сотрудничества России и Китая

    Мишустин назвал расширение торговли приоритетом сотрудничества России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетами сотрудничества России и Китая являются расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, развитие электронной коммерции и платформенной экономики, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

    «В приоритете – расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов», – сказал Мишустин, подводя итоги переговоров с китайской стороной. Его слова передает РИА «Новости».

    В среду председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели в Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на российско-китайской границе.

    На переговорах в Петербурге Ли Цян заявил о динамичном развитии двусторонних отношений вопреки мировой нестабильности.

    По итогам встречи главы правительств подписали совместное коммюнике.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    21 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

    В школьную программу предложили включить китайский роман «Путешествие на Запад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперт Минпросвещения, преподаватель китайского языка гимназии № 1 Оренбурга Надежда Иноземцева предложила включить в школьную программу отрывки из романа «Путешествие на Запад», а также стихотворения Ли Бо и Ван Вэя.

    По ее мнению, в российскую школьную программу целесообразно включать как классические, так и современные китайские произведения, сообщает РИА «Новости». «Включение произведений китайской литературы в школьную программу наиболее целесообразно осуществлять через сочетание классических и современных текстов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся», – сказала Иноземцева.

    По ее словам, для учеников 5-9-х классов отлично подойдут адаптированные отрывки из романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Эксперт пояснила, что эта книга знакомит с основами восточной философии и морали через увлекательный приключенческий сюжет. Кроме того, школьникам рекомендуется читать стихотворения Ли Бо и Ван Вэя, а также тексты о создании мира.

    Старшеклассникам будет полезно изучить классическую поэзию в качественных переводах, а также романы «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня и «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Расширение литературного списка окажет положительный эффект на эстетическое развитие детей и поможет им понять культуру соседней страны, добавила Иноземцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    В субботу Минпросвещения собралось включить фиджитал-спорт в расписание школ.

    На прошлой неделе ведомство пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

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    22 октября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Путин и Ли Цян не обсуждали проект газопровода «Сила Байкала»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече в Петербурге затронули вопросы широкомасштабного взаимодействия в энергетической сфере, однако не обсуждали проект нового газопровода.

    Песков отметил, что вопросы реализации проекта экспортной магистрали с месторождений Западной Сибири в Китай на прошедших двусторонних переговорах не поднимались, передает РИА «Новости».

    «Нет, не обсуждалось», – заявил он.

    При этом, по его словам, стороны затронули тему масштабного сотрудничества в энергетике. Представитель Кремля отметил, что это направление имеет нераскрытые горизонты, поэтому Москва и Пекин продолжат работу для более полного использования имеющегося потенциала.

    Газопровод «Сила Байкала», ранее носивший название «Сила Сибири 2», предназначен для поставок российского энергоносителя через территорию Монголии. Ожидается, что профильный контракт будет заключен на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак объяснил переименование экспортного газопровода в «Силу Байкала».

    Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергетическое сотрудничество с Пекином.

    Премьер Госсовета КНР назвал двусторонние отношения образцом для других стран.

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    22 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы

    Ямпольская: В учебники по литературе войдет «Маленькое путешествие» Лу Синя

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В единые учебники по литературе для 7-х классов войдет рассказ «Маленькое путешествие» китайского писателя Лу Синя, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

    «В свою очередь, подробная биография Лу Синя, основателя китайской литературы, и его рассказ «Маленькое путешествие» рассматриваются в седьмом классе», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    По ее словам, в учебниках для 10–11-х классов рассказ Лу Синя будет представлен наряду с произведениями Томаса Манна и Эрнеста Хемингуэя. Также в программе для основной школы появятся произведения Омара Хайяма и Пабло Неруды.

    Ямпольская отметила, что в начальной школе уже изучают зарубежные легенды и сказки, в том числе китайские. Она подчеркнула важность знакомства детей с богатым литературным наследием Китая, Индии и Древней Персии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минпросвещения сообщило о планах включить новеллу Лу Синя в программу для седьмого класса.

    В среду китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов назвал газете ВЗГЛЯД книги, которые откроют российским школьникам Китай.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить списки изучаемых в школах России и Китая произведений.

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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