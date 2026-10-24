Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

Tекст: Мария Иванова

Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.