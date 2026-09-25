MDR: На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

Tекст: Денис Тельманов

Три армейских автомобиля загорелись на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в федеральной земле Саксония-Анхальт.

«В четверг утром в Барлебене под Магдебургом три грузовика охватил пожар. Стало известно, что речь шла о грузовиках бундесвера... Грузовики находились на территории компании MAN», – говорится в сообщении MDR.

Причина возгорания пока остается неизвестной. По данным местных властей, в результате пожара никто не пострадал.

Расследованием происшествия совместно занимаются уголовная полиция Саксонии-Анхальт и военная полиция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бундесвер заказал крупную партию военных грузовиков производства MAN.

В прошлом году в Берлине в результате умышленного поджога сгорели десятки грузовых автомобилей.

В начале сентября посольство России в Берлине назвало места дислокации немецких вооружений законными военными целями.