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На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера
MDR: На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера
В немецкой общине Барлебен на территории автоконцерна MAN произошло возгорание трех грузовых автомобилей, принадлежащих вооруженным силам Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.
Три армейских автомобиля загорелись на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в федеральной земле Саксония-Анхальт.
«В четверг утром в Барлебене под Магдебургом три грузовика охватил пожар. Стало известно, что речь шла о грузовиках бундесвера... Грузовики находились на территории компании MAN», – говорится в сообщении MDR.
Причина возгорания пока остается неизвестной. По данным местных властей, в результате пожара никто не пострадал.
Расследованием происшествия совместно занимаются уголовная полиция Саксонии-Анхальт и военная полиция.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бундесвер заказал крупную партию военных грузовиков производства MAN.
В прошлом году в Берлине в результате умышленного поджога сгорели десятки грузовых автомобилей.
В начале сентября посольство России в Берлине назвало места дислокации немецких вооружений законными военными целями.