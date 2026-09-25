Захарова: Киев продолжает торговать суверенитетом за подачки Запада

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Коррумпированная верхушка в Киеве продолжает торговать суверенитетом за финансовые подачки Запада на средства простых налогоплательщиков. Однако усилению «запаса прочности» киевского режима это не поможет», – говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат обратила внимание на проект украинского бюджета на 2027 год. Дефицит там составляет 37,3 млрд долларов. Причиной стал рекордный масштаб военных расходов – почти 44% ВВП, что равняется 109,6 млрд долларов. Эта сумма превышает запланированные траты на 2026 год на 11,5 млрд долларов.

Почти половина этих средств пойдет на вооружение, подчеркнула Захарова. Военные расходы в девять раз превысят социальные выплаты, в 15 раз – отчисления на образование и в 17 раз – финансирование здравоохранения. При этом бюджет не учитывает заявленную Киевом нехватку 27 млрд долларов на оборону.

Украинские власти рассчитывают покрыть дефицит за счет очередных траншей от западных спонсоров в размере 52,6 млрд долларов. Однако американские СМИ отмечают раздражение европейских чиновников новыми запросами Киева на фоне сложного согласования кредита в 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом более 37 млрд долларов поступил в Верховную раду. Премьер-министр страны Сергей Корецкий сообщил о выделении на оборону рекордных 44% ВВП.

Ранее Владимир Зеленский неожиданно запросил у западных союзников дополнительные 27 млрд долларов для покрытия военного дефицита.