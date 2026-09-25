Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
С февраля 2022 года румынскую границу пересекли более 16 млн граждан Украины, при этом сейчас в стране остаются около 200 тыс. человек, сообщила погранполиция.
По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года по 24 сентября 2026 года в Румынию прибыли более 16 млн украинцев, передает ТАСС. Румынские власти ведут такие подсчеты с 10 февраля 2022 года, называя интервал с 10 до 24 февраля того же года «доконфликтным периодом».
В настоящее время на румынской территории находятся около 200 тыс. украинских граждан. Точной статистики не существует, так как многие получившие убежище украинцы затем выезжают в Западную Европу. Они используют Румынию как транзитную страну.
Напомним, европейские страны сокращают объемы помощи украинским беженцам.
Госпогранслужба Украины задержала на границе с Румынией около 30 тыс. уклонистов.
В начале сентября пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской границе закрылся из-за ночного пожара.