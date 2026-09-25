Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Минюст признал проект «Ходорковский LIVE» иностранным агентом
Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, добавив в него проект «Ходорковский LIVE».
Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов, включив в него проект «Ходорковский LIVE». Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства, передает ТАСС.
«Проект распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – говорится в сообщении министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября суд заочно арестовал бывшего шеф-редактора проекта «Ходорковский Live» Дмитрия Еловского (признан в России иноагентом).
В мае суд заочно приговорил к восьми годам колонии главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко* (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в России).
В июне самого Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом) приговорили к десяти годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом