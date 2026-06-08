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Ходорковского заочно приговорили в России к 10 годам колонии
В Мещанском суде столицы бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского** (иностранный агент) признали виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
«Назначить… Ходорковскому наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», – постановил суд, передает РИА «Новости».
Помимо тюремного срока, предпринимателя лишили права администрировать сайты и каналы в интернете на протяжении пяти лет. Обвинение было предъявлено заочно по двум эпизодам публичного распространения в сети недостоверной информации о действиях Вооруженных сил.
Осенью 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России*» (признан нежелательной организацией).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня гособвинение запросило для Михаила Ходорковского** 14 лет колонии. В январе прокуратура направила материалы этого уголовного дела в суд.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом