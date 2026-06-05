Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского за фейки о ВС России

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Мещанском суде Москвы прошли слушания по делу Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Прокуратура настаивает на суровом наказании за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

«Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и проговорить к 14 годам лишения свободы», – сообщил участник судебного процесса.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года фигурант дела, находясь за границей, публиковал в социальных сетях ложные данные. Посты касались действий российских военных против мирных жителей во время специальной военной операции.

Ранее Ходорковский был осужден по двум уголовным делам, но в декабре 2013 года получил президентское помилование и вышел на свободу. В конце 2015 года его снова заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе столичная прокуратура направила дело Ходорковского о фейках про российскую армию в суд. В феврале Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу бывшего главы ЮКОСа.

А осенью прошлого года ФСБ возбудила против Ходорковского уголовное дело из-за участия в нежелательном «Антивоенном комитете России*» ( организация признана террористической и запрещена в РФ).