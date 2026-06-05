  • Новость часаПутин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как бороться с атаками Украины на сухопутный коридор в Крым
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Глава Росавиации назвал сроки появления сверхзвуковых пассажирских самолетов
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%
    Путин: Более 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии Росатома
    Путин заявил о создании Западом системы по выкачиванию мировых ресурсов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    7 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 19:18 • Новости дня

    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского

    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель государственного обвинения потребовал назначить иноагенту Михаилу Ходорковскому наказание в виде 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации российской армии.

    В Мещанском суде Москвы прошли слушания по делу Михаила Ходорковского** (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Прокуратура настаивает на суровом наказании за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и проговорить к 14 годам лишения свободы», – сообщил участник судебного процесса.

    Следствие установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года фигурант дела, находясь за границей, публиковал в социальных сетях ложные данные. Посты касались действий российских военных против мирных жителей во время специальной военной операции.

    Ранее Ходорковский был осужден по двум уголовным делам, но в декабре 2013 года получил президентское помилование и вышел на свободу. В конце 2015 года его снова заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе столичная прокуратура направила дело Ходорковского о фейках про российскую армию в суд. В феврале Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу бывшего главы ЮКОСа.

    А осенью прошлого года ФСБ возбудила против Ходорковского уголовное дело из-за участия в нежелательном «Антивоенном комитете России*» ( организация признана террористической и запрещена в РФ).

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

    Комментарии (42)
    2 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в московском парке, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Измайловском лесопарке Москвы, передает РИА «Новости». Потерпевший познакомился там с двумя мужчинами, однако вскоре между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из участников применил пневматическое оружие, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    По информации полиции, во время потасовки из кармана мужчины выпал телефон стоимостью 80 тыс. рублей. Этим воспользовался один из подозреваемых, который забрал устройство и скрылся. Впоследствии оба предполагаемых участника нападения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Стоит отметить, что пострадавший ранее уже подвергался нападению в этом же месте. Семь лет назад хулиган под видом полицейского нанес мужчине несколько ударов, однако тогда попытки ограбления не последовало.

    Ранее вор в маске с лицом Леонида Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

    Комментарии (12)
    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве беременной женщины задержали в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обнаружили тело 28-летней беременной женщины с признаками насильственной смерти в столице, задержан подозреваемый, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.

    На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.

    Комментарии (2)
    4 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Продолжительность жизни москвичей превысила показатели других регионов на семь лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москвичи живут в среднем на семь лет дольше, чем жители других регионов страны, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «Москва перешагнула в этом году планку 80 лет, действительно москвичи в среднем живут на семь лет дольше, чем жители других регионов. И это не какая-то особая генетика, на сегодняшний день все больше и больше экспертов сходится во мнении, что качество, продолжительность жизни, темпы старения зависят только от нас самих», – заявила Ракова, передает ТАСС.

    Заммэра подчеркнула, что такой результат стал возможен благодаря осознанному отношению горожан к здоровью и развитию городской среды. По ее словам, столица обеспечивает доступную и качественную медицину, образование и спорт, а также уделяет внимание паркам и поддержке ментального благополучия жителей.

    Ранее эксперты оценили среднюю продолжительность жизни россиян в 74 года. Мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту о достижении москвичами 80-летнего рубежа.

    В начале прошлого года более тысячи жителей города отпраздновали свой столетний юбилей.

    Комментарии (4)
    4 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Водитель сбил двухлетнего ребенка в Москве и скрылся

    В Москве задержали водителя за наезд на двухлетнего ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

    Водитель автомобиля сбил двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура, передает ТАСС.

    «В дворе дома на Гостиничной улице водитель автомобиля сбил ребенка, после чего покинул место дорожной аварии. Двухлетний мальчик госпитализирован», – заявили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители установили, что за рулем находился мужчина 1959 года рождения. Нарушитель уже задержан, начата доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход разбирательства и привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года водитель электровелосипеда сбил восьмилетнего мальчика на московском тротуаре. В ноябре прошлого года автомобилист после смертельного наезда на подростка в Коломне скрылся с места происшествия. В октябре прошлого года в столичной Капотне водитель автомобиля Infiniti наехал на маленькую девочку.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его информации, на местах падения обломков уже находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин. Позже он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников.

    Экстренные службы продолжают работу в районах падения обломков, говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще восьми сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Заслуженный тренер России по гимнастике погиб под колесами мотоцикла в Москве

    Мотоциклист насмерть сбил заслуженного тренера России Селифанова в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трагическая авария на Звенигородском шоссе в Москве унесла жизнь 72-летнего заслуженного тренера РФ Вячеслава Селифанова, который переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с супругой и был сбит насмерть мотоциклом.

    Заслуженный тренер России по гимнастике 72-летний Вячеслав Селифанов погиб под колесами мотоцикла в Москве. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 3 июня, сообщает «МК: срочные новости». Селифанов с женой переходили дорогу  на зеленый свет, когда светофор начал мигать. В этот момент на высокой скорости в мужчину врезался байкер.

    От сильного удара пожилой мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи скорой помощи пытались довезти пострадавшего до клиники, однако он скончался в пути. Супруга наставника избежала физических травм.

    Водитель мотоцикла сломал ногу, медики оказали ему помощь и отпустили домой. Мужчина заявил, что также ехал на зеленый свет и не успел затормозить. Сейчас правоохранительные органы детально устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Селифанов долгие годы работал в столичном гимнастическом клубе «Динамо» и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Никулинский суд столицы отправил виновника этого дорожно-транспортного происшествия под домашний арест.

    А в августе прошлого года на Ходынском бульваре Москвы в результате столкновения с электровелосипедом погибли водитель и пассажир мотоцикла.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Министерства обороны нейтрализовали два беспилотника, которые двигались в направлении Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Краснодарском крае.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 12 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака еще трех беспилотников», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он проинформировал об уничтожении еще одного аппарата.

    На месте падения обломков продолжают работу экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду ПВО сбила еще восемь БПЛА.

    Кроме того, вечером во вторник Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    В Москве грабители с ножом отобрали у двух мужчин костюмы фурри

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке двое молодых людей, угрожая оружием, похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники напали на двух 18-летних посетителей, которые были одеты в костюмы субкультуры фурри, представляющие собой меховые наряды антропоморфных животных.

    «Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож», – сообщили в ГУ МВД.

    Испугавшись за свою жизнь, подростки отдали нападавшим свои вещи, после чего грабители скрылись. Общий материальный ущерб от их действий составил 37 тыс. рублей.

    Сотрудники полиции оперативно вычислили маршрут подозреваемых. В течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет, у которых изъяли нож и похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, фигурантам уже предъявлено обвинение.

    В начале мая столичные полицейские задержали несовершеннолетнего юношу за попытку ограбления прохожего в Филевском парке.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    На подлете к Москве силами ПВО уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к городу уничтожен второй дрон ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Около получаса назад Собянин сообщил о первом за ночь дроне ВСУ на подлете к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже в этот же режим перешел аэропорт Домодедово.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Пьяный москвич ранил подростка в голову из пневматического пистолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Амурской улице в Москве нетрезвый местный житель открыл огонь по компании молодых людей, в результате чего юноша получил серьезную травму, сообщили в прокуратуре города.

    Конфликт вспыхнул около подъезда жилого дома из-за замечания, которое 30-летний мужчина сделал подросткам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Словесная перепалка быстро переросла в вооруженное нападение. Злоумышленник достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонентов.

    Подозреваемый 1996 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, он, по предварительным данным, выстрелил в сторону подростков из пневматического оружия.

    В результате инцидента пострадал мальчик 2010 года рождения. Пуля попала ребенку в голову, врачи незамедлительно оказали ему медицинскую помощь. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в его квартире и изъяли оружие для проведения экспертизы.

    Прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки. В ближайшее время правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину за стрельбу из пневматики по 11-летнему уличному музыканту. Неизвестный выстрелил из окна многоэтажки в спину сидящему на скамейке в Люберцах подростку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине
    Омбудсмен Лантратова сообщила о возвращении трех российских семей с Украины
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Алиханов предложил спасти китайский самолет C919 российскими технологиями

    Как технологический взрыв изменит экономику России

    Два значимых вызова стоят перед глобальной экономикой, которая меняется прямо на наших глазах, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках ПМЭФ-2026. Это изменение структуры мировой экономики и взрывной технологический рост. Что это значит на практике и справится ли с этими вызовами Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме

    «Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции». Такими словами представители самой популярной в Германии политической партии откровенно объясняют цель своего визита на Петербургский экономический форум. Кто в ФРГ может быть особенно заинтересован в поездке представителей «Альтернативы для Германии» в Петербург? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации