  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму превысила 10%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина погружается в финансовую бездну
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
    Хакерские атаки на ДЭГ и «Госуслуги» оказались безуспешны
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 14:01 • Новости дня

    Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США

    МИД выразил протест Японии из-за американских комплексов Typhon

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты выразили категорическое несогласие с развертыванием на острове Кюсю американских ракетных комплексов Typhon и потребовали их вывода, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская сторона направила Японии ноту протеста из-за размещения на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «3 сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением на о. Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны», – говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули недопустимость передового развертывания Японией на своей территории подобных установок вне зависимости от предлогов, продолжительности и способов их размещения. Москва потребовала прекратить подобную практику и вывести комплексы с японской территории.

    Кроме того, российские дипломаты акцентировали необходимость признания японским руководством итогов Второй мировой войны, включая их территориальные аспекты по южным Курильским островам, и отказа от курса на ремилитаризацию.

    16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии в Москве Акирой Муто призвал Токио отнестись к ноте максимально серьезно. Аналогичную ноту в МИД Японии ранее передал Китай.

    Соединенные Штаты решили разместить ракетные системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот шаг прямой угрозой российским дальневосточным рубежам.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко пообещал принять компенсирующие меры для укрепления обороноспособности страны.

    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (7)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

    Комментарии (13)
    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

    Комментарии (18)
    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

    Комментарии (12)
    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


    Комментарии (8)
    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление

    Евростат: Почти 9% жителей ЕС не могут позволить себе отопление дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти каждый десятый житель Европейского союза не имеет финансовой или технической возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, передает РИА «Новости».

    «В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла», – говорится в публикации.

    Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей.

    Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году, когда она составляла 6,9%.

    Согласно статистике Евростата, самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции – 18,1%.

    Также в число лидеров по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%).

    Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с прошлого по текущий год выросла в Румынии – на 1,1 процентного пункта.

    Самое заметное сокращение было на Кипре – на 3,3 процентного пункта, в Болгарии – на 2,9 процентного пункта, в Испании – на 1,6 процентного пункта и Литве – на 1,3 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей в Евросоюзе установила абсолютный рекорд.

    В первой половине 2025 года средняя цена энергоносителя для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    В начале текущего года 18% жителей Литвы не смогли позволить себе надлежащее отопление жилья.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    На Дальнем Востоке предложили культурно решать проблему нападения медведей

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход медведей в населенные пункты Дальнего Востока следует решать не только уничтожением животных, но и повышением культуры людей, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Симптомы того, что медведь придет на территорию поселка, связаны с поведением людей, заявил Трутнев. Он указал на то, что связано это со свалкой или тем, что люди умудряются подкармливать зверей.

    «Поэтому первое, что нужно сделать – это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие. <...> Немедленно всех пострелять – мне идея не нравится», – приводит слова Трутнева РИА «Новости».

    В регионах Дальнего Востока резко увеличились случаи выхода медведей к населенным пунктам в текущем году. Власти приняли решение отстреливать агрессивных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. В Забайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты из-за медведей.

    Комментарии (6)
    Главное
    Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом
    Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Хакеры взломали системы OpenAI с помощью ИИ-модели Claude
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как оформить опекунство: порядок действий, права и обязанности опекуна

      Опека (в обиходе - опекунство) - форма устройства граждан, которые не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и интересы. Далее разобраны условия установления опеки, перечень документов, порядок оформления и объём полномочий опекуна согласно действующему законодательству.

    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации