Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
На выборах в Саратовской области проголосовал 103-летний ветеран ВОВ
На выборах в Саратовской области проголосовал 103-летний ветеран ВОВ Федяев
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федяев из города Энгельса Саратовской области проголосовал на выборах депутатов Госдумы.
Проживающий в Энгельсе 103-летний ветеран Федяев отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы, не покидая квартиры. Члены избиркома сами приехали к почетному жителю города, сообщает избирательная комиссия Саратовской области.
«Сегодня на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания девятого созыва свой голос отдал человек-легенда – Евгений Ильич Федяев, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель города Энгельса», – говорится в сообщении комиссии.
По данным местной администрации, Федяев родился в декабре 1922 года. В годы войны он служил стрелком-радистом в истребительном авиаполку. Участвовал в боях на нескольких фронтах, был тяжело ранен при штурме Новороссийска, а позже освобождал Белоруссию и Польшу. В облизбиркоме подчеркнули, что голос такого человека символизирует целую эпоху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Министр иностранных дел Сергей Лавров проголосовал в электронном формате. А российские члены экипажа Международной космической станции дистанционно приняли участие в выборах через доверенное лицо.