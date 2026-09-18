Мосгоризбирком сообщил о кибератаках на систему ДЭГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве, атаки есть. Атаки более серьезные, чем были ранее», – заявила Кириллова, передает ТАСС.

В настоящее время система ДЭГ в Москве функционирует под постоянным контролем IT-специалистов, которые успешно справляются с возникающими угрозами.

Накануне Центральная избирательная комиссия отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

Перед стартом выборов в столице специалисты разделили цифровой ключ расшифрования результатов на пять частей.

В прошлом году во время голосования электронная платформа подверглась 700 хакерским атакам.