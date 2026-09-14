Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.