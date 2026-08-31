Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

Tекст: Денис Тельманов

Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

«Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.