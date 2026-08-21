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    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ
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    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    24 комментария
    21 августа 2026, 06:38 • Новости дня

    Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В конце рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная летняя погода с переменной облачностью и умеренным юго-западным ветром, сообщили в Гидрометцентре России.

    Днем в пятницу воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

    Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба, а скорость юго-западного ветра достигнет 11 метров в секунду.

    В Московской области температурный фон будет колебаться от 19 до 24 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. В ночь на субботу столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до девяти градусов, тогда как в столице ожидается около 12 градусов.

    В начале августа синоптики ожидали в столице комфортную погоду с переменной облачностью. В конце июля Гидрометцентр прогнозировал потепление до 27 градусов тепла.


    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на Тверской-Ямской улице мотоциклист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла скончался от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице, у дома 9, там столкнулись скорая и мотоцикл, указало ведомство в Max.

    «В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», – добавили там.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшей трагедии.

    В начале августа на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце в результате ДТП с грузовиком погибла мотоблогер Татьяна Броновицкая.

    В конце прошлого года при аварии с участием скорой помощи и «Газели» в столице пострадали пять человек.

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    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

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    20 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Чебурашка отмечает 60-летний юбилей. В честь дня рождения одного из самых узнаваемых героев отечественной культуры в Москве и других российских городах пройдут праздничные мероприятия, а персонаж станет участником крупных культурных и молодежных проектов.

    Первые поздравления появились уже в четверг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. При поддержке столичного Департамента транспорта символика Чебурашки размещена на объектах городской транспортной инфраструктуры. В детских поликлиниках Москвы покажут новые серии мультсериала о герое, а юным пациентам вручат подарки в рамках проекта «Коробка храбрости».

    Юбилейная программа охватит и выставочные площадки. С 20 августа по 30 сентября в рамках выставки «Super Toys. Летний сезон» будет работать экспозиция, посвященная Чебурашке. Посетители увидят редкие коллекционные фигурки и арт-объекты из частных собраний, многие из которых ранее не выставлялись публично.

    В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 августа на Тверской площади пройдет открытый показ серий мультсериала. Не останется в стороне и «Союзмультпарк». Там в день рождения персонажа гостей ждут игры, викторины, фотосессии с ростовой куклой и мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра, открыток и пластилиновых фигурок.

    Собственную юбилейную программу подготовит телеканал «Солнце». Образ Чебурашки появится в брендинге канала, на его сайте и в социальных сетях. Зрителям предложат узнать необычные факты о персонаже и принять участие в тематических викторинах. Также запланирована серия стримов с актерами озвучки – Владимиром Паляницей, подарившим голос Гене, и Валерией Шевченко, озвучивающей Галю. Премьера новых серий мультсериала состоится 29 августа.

    Автор и ведущая подкаста «Культурный код», эксперт платформы Дарья Егорова считает, что секрет популярности героя заключается в его способности быть понятным людям разных возрастов. «Чебурашка – это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», – сказала она.

    Аниматор и мультипликатор Владимир Лепетюхин обратил внимание на визуальные особенности персонажа. По его словам, большие глаза и уши Чебурашки создают эмоциональную связь со зрителем и вызывают желание заботиться о герое. При этом за внешней трогательностью стоит образ верного друга, готового прийти на помощь.

    Мотивационный спикер и параатлет Дмитрий Чешев связал популярность Чебурашки с его способностью вдохновлять людей на преодоление трудностей. «Для меня Чебурашка – это проявление силы духа», – отметил он, подчеркнув, что история героя показывает возможность найти друзей и свое место, даже оказавшись в незнакомой ситуации.

    История героя началась в 1966 году, когда Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 2004 году Чебурашка стал талисманом Олимпийской сборной России, а в 2024 году – талисманом Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» при участии представителей 190 стран.

    В 2026 году герой вновь появится на крупнейшем молодежном событии. Чебурашка будет встречать участников и гостей фестиваля в Центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Для участников мероприятия изготовят более 10 тыс. игрушек с изображением персонажа.

    Организаторы также подготовили несколько специальных проектов. В Екатеринбурге планируется размещение изображений Чебурашки с символикой фестиваля на наружных рекламных конструкциях. Кроме того, совместно с «Мосфильмом» создадут короткий анимационный ролик, рассказывающий об изменениях внешнего облика героя за шесть десятилетий. Еще одним проектом станет международный челлендж: иностранные участники фестиваля с апельсинами в руках расскажут о себе на фоне узнаваемых пейзажей своих стран.

    Сегодня Чебурашка продолжает развиваться в новых форматах. С 2025 года «Союзмультфильм» выпускает мультсериал о герое, а с 2023 года развивается полнометражная кинофраншиза. Первая часть фильма стала самым кассовым фильмом в истории российского проката: ее сборы превысили семь млрд рублей, а число зрителей достигло 14 млн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке. Фильм «Чебурашка 2» стал рекордсменом российского проката по итогам января. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко поделился планами показать на экране семью главного героя.

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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    18 августа 2026, 15:04 • Новости дня
    МВД: В Москве 10 лет подряд фиксируется снижение преступности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество правонарушений в российской столице за первую половину 2026 года заметно сократилось по сравнению с показателями десятилетней давности, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    В первом полугодии 2026 года число преступлений в Москве уменьшилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал Васенин РИА «Новости».

    Снижение регистрации правонарушений зафиксировано практически во всех округах города.

    По отношению к первым шести месяцам прошлого года преступность в столице упала на 17,1%.

    «При этом устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в столице на протяжении последних 10 лет. Так, количество злодеяний за шесть месяцев 2026 года в отношении шести месяцев 2017 года уменьшилось на 23,4%», – заявил представитель ведомства.

    За прошедшие полгода количество преступлений общеуголовной направленности сократилось на 28,3%. Правонарушения против собственности стали совершаться реже на 29,2%, а против личности – на 7,9%.

    Также Васенин отметил снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 13,9% за указанный период.

    Мэр столицы Сергей Собянин отмечал многократное уменьшение количества автоугонов и квартирных краж за последние 10 лет.

    Столичная полиция фиксировала снижение числа IT-преступлений на 22% за первые шесть месяцев этого года. Прокуратура Москвы сообщала о падении общего уровня преступности более чем на 20% в период с января по апрель.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


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    19 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В морозильной камере одного из контактных зоопарков Москвы нашли трупы пернатых животных, сообщили в прокуратуре столицы.

    В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

    В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

    Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

    Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

    В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.

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    18 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт назвал типы дронов, используемые Украиной при атаке на Москву

    Эксперт Кнутов: Украина при атаке на Москву применяла дроны Fire Point

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки налета на Московский регион украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты Fire Point 1 и Fire Point 2, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    ВСУ в ночь на 18 августа пытались атаковать Москву и Московскую область ударными беспилотниками Fire Point 1 и Fire Point 2, а также дронами-камикадзе «Бобер», сообщил эксперт «Газете.Ru».

    «Как правило, они используют FP-1 и FP-2 (Fire Point 1, Fire Point 2). Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобер» применяются [по Москве]», – рассказал аналитик.

    Он уточнил, что аппараты серии FP визуально создают впечатление полета задом наперед.

    По словам специалиста, в последнее время украинская сторона чаще задействует именно модели FP-1 и FP-2, тогда как использование дронов типа «Бобер» сократилось.

    Напомним, масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года.

    Ранее российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для дронов серии Fire Point.

    Первые данные об атаке дронов FP-1 появились в марте 2026 года.

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