Курьеров в Москве решили обязать проходить ежегодное тестирование на знание ПДД

Заммэра Ликсутов: Курьеров в Москве обяжут сдавать экзамен на знание ПДД

Tекст: Елизавета Шишкова

Проверка знаний будет проходить на базе комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). До 14 октября курьеры могли проходить тестирование по желанию, однако теперь оно станет обязательным, пишет ТАСС.

«Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап – введение обязательного тестирования в системе КИС «АРТ», – заявил Ликсутов.

Сотрудникам служб доставки предстоит продемонстрировать знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также требования спешиваться на пешеходных переходах. Кроме того, в тест включены вопросы по сервисной этике и внешнему виду. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, после чего результат будет действовать один год. В настоящее время в столице трудятся свыше 135 тыс. курьеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.

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