Онлайн-сервис на mos.ru упростил проверку сделок по недвижимости

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте мэра столицы говорится, что онлайн-сервис для предварительной проверки сделок с недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, значительно упростил процедуру.

С сентября 2025 года москвичи могут самостоятельно проверить соответствие планируемой сделки требованиям законодательства прямо на портале, без необходимости посещать центр госуслуг. Сервис доступен как авторизованным, так и неавторизованным пользователям.

Елена Шинкарук, председатель Комитета госуслуг Москвы, отметила: «В 2024 году более 21 тыс. горожан обращались за консультациями по проверке соответствия сделки законодательству в центры госуслуг. Новый сервис позволяет получить предварительную оценку онлайн, избавляя жителей от лишних визитов». За время работы сервисом воспользовались более 12 тыс. раз, чаще всего – для проверки сделок с имуществом детей старше 14 лет.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заполнить электронную форму, указав ключевые параметры объекта: стоимость, площадь и местоположение. Система моментально анализирует данные и сообщает о наличии или отсутствии нарушений прав ребенка или недееспособного гражданина. Для таких сделок требуется разрешение органа опеки и попечительства, поэтому сервис особенно востребован среди семей с детьми и граждан, оформляющих сделки для недееспособных родственников.

Результаты проверки можно сохранить или распечатать. В случае отсутствия нарушений система подскажет дальнейшие шаги – обращение в центр госуслуг с необходимыми документами для получения юридически значимого решения. Проект реализуется в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и городского проекта «Цифровое государственное управление».